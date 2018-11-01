РФ ввела санкции против агрохолдингов Косюка и Вадатурского
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Крупнейшие агрохолдинги Украины попали под санкции Российской Федерации, сообщает УНН, ссылаясь на соответствующе постановление правительства РФ.
В документе говорится, что в связи с "недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" правительство РФ применяет ответные санкции в виде блокирования безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг, имущества на территории РФ и запрет на перечисление средств за пределы территории РФ.
В списке физических лиц указано 322 человека, включая собственников крупнейших агрохолдингов Украины Юрия Косюка ("МХП"), Алексея Вадатурского ("Нибулон") и Андрея Веревского ("Кернел"). Санкции введены против них лично и против их компаний.
В "МХП" уже прокомментировали указанные действия РФ, отметив, что они им безразличны.
"Мы ничего не покупаем и не продаем в России. Решение о применении санкций никак не отобразится на деятельности нашей компании", - сообщили корреспонденту УНН в "МХП".
Помимо бизнесменов, в списке санкций РФ оказались и многие политики Украины, включая "козака" Гаврилюка. Однако некоторым народным избранникам санкций удалось избежать.
К примеру, партнер Веревского - второй совладелец агрохолдинга "Кернел" и по совместительству народный депутат Виталий Хомутынник в списке РФ отсутствует, поэтому блокировка имущества и денег ему не грозят.
С полным перечнем санкционных физлиц и юрлиц можно ознакомиться тут.