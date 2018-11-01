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РФ ввела санкции против агрохолдингов Косюка и Вадатурского

РФ ввела санкции против агрохолдингов Косюка и Вадатурского

Киев  •  УНН

 • 12976 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Крупнейшие агрохолдинги Украины попали под санкции Российской Федерации, сообщает УНН, ссылаясь на соответствующе постановление правительства РФ.

В документе говорится, что в связи с "недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" правительство РФ применяет ответные санкции в виде блокирования безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг, имущества на территории РФ и запрет на перечисление средств за пределы территории РФ.

В списке физических лиц указано 322 человека, включая собственников крупнейших агрохолдингов Украины Юрия Косюка ("МХП"), Алексея Вадатурского ("Нибулон") и Андрея Веревского ("Кернел"). Санкции введены против них лично и против их компаний.

В "МХП" уже прокомментировали указанные действия РФ, отметив, что они им безразличны.

"Мы ничего не покупаем и не продаем в России. Решение о применении санкций никак не отобразится на деятельности нашей компании", - сообщили корреспонденту УНН в "МХП".

Помимо бизнесменов, в списке санкций РФ оказались и многие политики Украины, включая "козака" Гаврилюка. Однако некоторым народным избранникам санкций удалось избежать.

К примеру, партнер Веревского - второй совладелец агрохолдинга "Кернел" и по совместительству народный депутат Виталий Хомутынник в списке РФ отсутствует, поэтому блокировка имущества и денег ему не грозят.

С полным перечнем санкционных физлиц и юрлиц можно ознакомиться тут.

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