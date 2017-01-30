РФ відмовилася повідомляти про підозру у держзраді В.Януковичу за проханням ГПУ - прокурор (доповнено)

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Російська Федерація відмовила Україні у виконанні міжнародного-правового запиту про повідомлення екс-президенту України Віктору Януковичу підозри у державній зраді. Про це сьогодні сказав на брифінгу прокурор військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.

"Вони (Російська Федерація - ред.) відмовили нам у виконанні міжнародно-правового запиту щодо вручення письмової підозри підозрюваному Януковичу", - сказав він.

Р.Кравченко зазначив, що Росія надіслала лист про те, що не буде виконувати запит Генпрокуратури.

Однак, наголосив він, стороною обвинувачення виконані всі вимоги КПК про направлення та вручення письмової підозри.

Нагадаємо, екс-президента Віктора Януковича сьогодні викликали до Генеральної прокуратури України для отримання матеріалів досудового розслідування.

Як повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

Українські Національні Новини

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