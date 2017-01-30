РФ отказалась сообщать о подозрении в госизмене В.Януковичу по просьбе ГПУ - прокурор (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Российская Федерация отказала Украине в выполнении международно-правового запроса о сообщении экс-президенту Украины Виктору Януковичу подозрения в государственной измене. Об этом сказал на брифинге прокурор военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.
"Они (Россия - ред.) отказали нам в выполнении международно-правового запроса о вручении письменного подозрения подозреваемому Януковичу", - сказал он.
Р.Кравченко отметил, что Россия направила письмо о том, что не будет выполнять запрос Генпрокуратуры.
Однако, подчеркнул он, стороной обвинения выполнены все требования УПК о направлении и вручения письменного подозрения.
Напомним, экс-президента Виктора Януковича сегодня вызвали в Генеральную прокуратуру Украины для получения материалов досудебного расследования.
Как сообщал УНН, Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.