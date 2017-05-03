РФ відкличе повідомлення про обмеження чартерів до Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Віце-прем’єр РФ Аркадій Дворкович заявив, що Росавіація відкличе повідомлення про можливе обмеження чартерів до Туреччини. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Газету.Ru”.
“У нас є попередження Росавіації, воно буде відкликано. У Туреччині нормалізується ситуація після проведення референдуму, ризики поступово знижуються”, — сказав А.Дворкович.
Раніше президент Росії Володимир Путін повідомив, що з главою Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом вони уклали угоду про зняття всіх торгових обмежень між країнами.