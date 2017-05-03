РФ отзовет сообщение об ограничении чартеров в Турцию

"У нас есть предупреждение Росавиации, оно будет отозвано. В Турции нормализуется ситуация после проведения референдума, риски постепенно снижаются ", - сказал А.Дворкович.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом они достигли соглашения о снятии всех торговых ограничений между странами.