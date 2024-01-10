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Актуальне
рф тримає в полоні 25 журналістів - Юрчишин

рф тримає в полоні 25 журналістів - Юрчишин

Київ • УНН

 • 24271 перегляди

Народний депутат Ярослав Юрчишин повідомив, що наразі в росії утримуються 25 журналістів, закликавши міжнародну спільноту до втручання.

У російському полоні наразі перебуває 25 журналістів, які виконували свою роботу. Про це розповів народний депутат Ярослав Юрчишин під час онлайн-зустрічі "Комітет з питань свободи слова: межі відповідальності й відповідності", передає УНН.

Це не комбатанти, це журналісти, які виконували свою роботу, і, за цивілізованими правилами ведення війни, не мали би бути в полоні в принципі, але факт є факт. 

 – сказав Юрчишин.

Деталі 

Юрчишин додав, що необхідно залучати міжнародну спільноту до звільнення журналістів, а також "готувати спільно з моніторинговими організаціями, спільно з журналістськими асоціаціями компонент про відповідальність у Міжнародному кримінальному суді за злочини щодо свободи слова, за злочини проти журналістів, імовірно, посилення такої відповідальності через уточнення в українському законодавстві ряду понять".

Крім того, нардеп заявив, що не лише росія заважає якісній роботі журналістів.

"Ми маємо падіння розслідування злочинів проти журналістів майже на 80% у 2022 році відносно 2021 року. Можна все пояснювати війною, але ми, як країна, яка йде в європейську спільноту, для якої цінність свободи слова є однією з основних цінностей, точно не маємо допускати такого. Тому вже були комунікації з Міністерством внутрішніх справ, планується комунікація з Національною поліцією, з Генеральною прокуратурою, будемо робити слухання в комітеті стосовно розслідування справ про перешкоджання журналістській діяльності. Зараз чекаємо даних по 2023 року, щоб вже говорити про власне актуальну інформацію", - додав Юрчишин.

Нагадаємо

З початку російської агресії проти України у період із 2022 до 2023 року загинуло 70 медійників. Всього рф скоїла проти медіа та журналістів 528 злочинів. 

Павло Башинський

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