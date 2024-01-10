рф держит в плену 25 журналистов - Юрчишин
Киев • УНН
Народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что сейчас в россии удерживаются 25 журналистов, призвав международное сообщество к вмешательству.
В российском плену сейчас находится 25 журналистов, которые выполняли свою работу. Об этом рассказал народный депутат Ярослав Юрчишин во время онлайн-встречи "Комитет по вопросам свободы слова: границы ответственности и соответствия", передает УНН.
Это не комбатанты, это журналисты, которые выполняли свою работу, и, по цивилизованным правилам ведения войны, не должны были бы быть в плену в принципе, но факт есть факт.
Детали
Юрчишин добавил, что необходимо привлекать международное сообщество к освобождению журналистов, а также "готовить совместно с мониторинговыми организациями, совместно с журналистскими ассоциациями компонент об ответственности в Международном уголовном суде за преступления в отношении свободы слова, за преступления против журналистов, вероятно, усиление такой ответственности через уточнение в украинском законодательстве ряда понятий".
Кроме того, нардеп заявил, что не только россия мешает качественной работе журналистов.
"Мы имеем падение расследования преступлений против журналистов почти на 80% в 2022 году относительно 2021 года. Можно все объяснять войной, но мы, как страна, которая идет в европейское сообщество, для которой ценность свободы слова является одной из основных ценностей, точно не должны допускать такого. Поэтому уже были коммуникации с Министерством внутренних дел, планируется коммуникация с Национальной полицией, с Генеральной прокуратурой, будем делать слушания в комитете по расследованию дел о препятствовании журналистской деятельности. Сейчас ждем данных по 2023 году, чтобы уже говорить о собственно актуальной информации", - добавил Юрчишин.
Напомним
С начала российской агрессии против Украины в период с 2022 по 2023 год погибло 70 медийщиков. Всего рф совершила против медиа и журналистов 528 преступлений.
рф держит в плену 25 журналистов - Юрчишин
Народный депутат Ярослав Юрчишин сообщил, что сейчас в россии удерживаются 25 журналистов, призвав международное сообщество к вмешательству.
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