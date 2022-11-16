рф спланувала масований удар по Україні ще перед виступом Зеленського на G20 – ISW

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"кремль, імовірно, навмисно спланував масовані ракетні удари по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20 з огляду на те, що багатоспрямована ракетна атака вимагає серйозної військової підготовки", – ідеться у повідомленні.

У російських Telegram-каналах писали, що нібито кремль помстився за заяви Зеленського на G20. Однак, як наголошують аналітики, неможливо підготувати таку масштабну атаку в короткі терміни.

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В ISW додали, що офіційна версія кремля, пов'язана із самітом G20, ще раз підтверджує незацікавленість росії у мирних переговорах з Україною.

Нагадаємо

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав новий масований удар по Україні відповіддю росії на потужну промову Володимира Зеленського під час саміту G20.