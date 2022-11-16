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рф спланувала масований удар по Україні ще перед виступом Зеленського на G20 – ISW

рф спланувала масований удар по Україні ще перед виступом Зеленського на G20 – ISW

Київ • УНН

 • 250693 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. росія підготувала масовані ракетні удари по Україні, які були 15 листопада, ще до того, як президент Володимир Зеленський презентував свою мирну пропозицію на саміті G20. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

"кремль, імовірно, навмисно спланував масовані ракетні удари по Україні в очікуванні виступу Зеленського на саміті G20 з огляду на те, що багатоспрямована ракетна атака вимагає серйозної військової підготовки", – ідеться у повідомленні.

У російських Telegram-каналах писали, що нібито кремль помстився за заяви Зеленського на G20. Однак, як наголошують аналітики, неможливо підготувати таку масштабну атаку в короткі терміни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський на G20 представив бачення України на шляху до миру

В ISW додали, що офіційна версія кремля, пов'язана із самітом G20, ще раз підтверджує незацікавленість росії у мирних переговорах з Україною.

Нагадаємо

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав новий масований удар по Україні відповіддю росії на потужну промову Володимира Зеленського під час саміту G20.

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