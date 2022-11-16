рф спланировала массированный удар по Украине еще перед выступлением Зеленского на G20 – ISW

Детали

"кремль, вероятно, намеренно спланировал массированные ракетные удары по Украине в ожидании выступления Зеленского на саммите G20, учитывая, что многонаправленная ракетная атака требует серьезной военной подготовки", – говорится в сообщении.

В российских Telegram-каналах писали, что якобы кремль отомстил за заявления Зеленского на G20. Однако, как отмечают аналитики, невозможно подготовить такую масштабную атаку в короткие сроки.

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В ISW добавили, что официальная версия кремля, связанная с саммитом G20, еще раз подтверждает незаинтересованность россии в мирных переговорах с Украиной.

Напомним

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал новый массированный удар по Украине ответом россии на мощную речь Владимира Зеленского во время саммита G20.