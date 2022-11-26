рф проводить підготовку мобілізованих росіян на окупованих територіях України

Цитата

«Триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців збройних сил російської федерації, зокрема й на тимчасово зайнятій території України. В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що разом з тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.

Окрім того, повідомляється, що за наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, загарбники облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.

Також Генштаб повідомляє, що в місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України.

Доповнення

Українська розвідка повідомляла, що мобілізовані у рф змушені самі купувати форму та спорядження, не вистачає ані грошей, ані їжі.

Британська розвідка заявляла, що мобілізовані росіяни оснащені ще гірше, ніж уже відправлені війська в Україну.