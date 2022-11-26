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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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рф проводить підготовку мобілізованих росіян на окупованих територіях України

рф проводить підготовку мобілізованих росіян на окупованих територіях України

Київ • УНН

 • 834310 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Підготовка новоприбулих мобілізованих росіян, зокрема, проводитися на тимчасово зайнятій території України. В Новопетриківці зафіксовано проведення з окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Триває підготовка новоприбулих мобілізованих військовослужбовців збройних сил російської федерації, зокрема й на тимчасово зайнятій території України. В населеному пункті Новопетриківка Великоновосілківського району Донецької області зафіксовано проведення з мобілізованими окупантами тактичних навчань та виконання вправ зі стрілецькою зброєю», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що разом з тим, у період з 22 по 23 листопада поточного року, в населеному пункті Старомлинівка всі цивільні будинки були заселені мобілізованими загарбниками.

Окрім того, повідомляється, що за наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Джанкой, що у Криму, загарбники облаштували полігон для проведення стрільб на території Калинівського регіонального ландшафтного парку.

Також Генштаб повідомляє, що в місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України.

Доповнення

Українська розвідка повідомляла, що мобілізовані у рф змушені самі купувати форму та спорядження, не вистачає ані грошей, ані їжі.

Британська розвідка заявляла, що мобілізовані росіяни оснащені ще гірше, ніж уже відправлені війська в Україну.

Українські Національні Новини

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