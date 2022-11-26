рф проводит подготовку мобилизованных россиян на оккупированных территориях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Подготовка вновь прибывших мобилизованных россиян, в частности, производиться на временно занятой территории Украины. В Новопетриковке зафиксировано проведение с оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Продолжается подготовка вновь прибывших мобилизованных военнослужащих вооруженных сил российской федерации, в том числе и на временно занятой территории Украины. В населенном пункте Новопетриковка Великоновоселковского района Донецкой области зафиксировано проведение с мобилизованными оккупантами тактических учений и выполнение упражнений со стрелковым оружием", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что вместе с тем, в период с 22 по 23 ноября текущего года, в населенном пункте Старомлиновка все гражданские дома были заселены мобилизованными захватчиками.
Кроме того, сообщается, что по имеющейся информации, во временно оккупированном городе Джанкой в Крыму захватчики обустроили полигон для проведения стрельб на территории Калиновского регионального ландшафтного парка.
Также Генштаб сообщает, что в городе Пологи, на временно занятой территории Запорожской области, обнаружено место содержания пленных военнослужащих Сил обороны и гражданских граждан, задержанных по обвинению в сотрудничестве с силовыми структурами Украины.
Дополнение
Украинская разведка сообщала, что мобилизованные в россии вынуждены сами покупать форму и снаряжение, не хватает ни денег, ни еды.
Британская разведка заявляла, что мобилизованные россияне оснащены еще хуже, чем уже отправленные войска в Украину.