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РФ продовжує постачати бойовикам озброєння через неконтрольовані ділянки кордону - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. За даними Головного управління розвідки, РФ використовує неконтрольовані Україною ділянки кордону, для постачання на тимчасово окуповану територію боєприпасів, озброєння та військової техніки. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.

РФ продовжує постачати бойовикам озброєння через неконтрольовані ділянки кордону - розвідка

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Російська Федерація продовжує активно використовувати неконтрольовані Україною ділянки кордону, зокрема пункти пропуску "Успенка", "Довжанський" та "Дяково", для постачання на тимчасово окуповану територію боєприпасів, озброєння та військової техніки", - повідомив Праута.

Він також зазначив, що насамперед окупанти нарощують запаси артилерійських снарядів, мінометних мін, боєприпасів для реактивних систем залпового вогню і гранатометів.

"Водночас до підрозділів російсько-окупаційних військ продовжує надходити поповнення з числа найманців, які були відібрані та пройшли підготовку на території РФ. Переважно це особи з бойовим досвідом або досвідом проходження служби за військово-обліковими спеціальностями снайперів, розвідників та артилеристів", - підсумував речник Міноборони.

Нагадаємо, що за даними розвідки, цивільна особа отримала тяжкі поранення внаслідок підриву на мінному полі на Луганщині.

Українські Національні Новини

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