рф побудувала одні з наймасштабніших систем військових оборонних споруд у світі - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. росія побудувала одні з наймасштабніших систем військових оборонних споруд, яких не було у світі за багато десятиліть. Вони розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко на окупованих територіях. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у черговому звіті на основі розвідданих, передає УНН.
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«З літа 2022 року росія побудувала одні з наймасштабніших систем військових оборонних споруд, яких не було у світі за багато десятиліть. Ці оборонні споруди розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко в територіях, які зараз контролює росія», - ідеться в звіті.
За даними британської розвідки, зображення показують, що росія докладає особливих зусиль для укріплення північної межі окупованого Криму, у тому числі з "багатошаровою оборонною смугою" біля села Медведівка.
«росія також вирила сотні миль траншей у межах міжнародно визнаної російської території, зокрема в Бєлгородській та Курській областях. Захист підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна може досягти серйозного прориву. Проте деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та громадянськими лідерами у спробі просувати офіційну версію про те, що росії «загрожують» Україна та НАТО», - зазначається в повідомленні.
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Доповнення
У селі Нововідрадне, на півночі Керченського півострова у Криму, російські окупанти перекопали пляжі і побудували фортифікаційні споруди.