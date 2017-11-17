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РФ планує відгородити Крим від материкової України до липня 2018 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Російські фахівці планують в першому півріччі наступного року завершити зведення 50-кілометрового загородження на адмінкордоні анексованого Криму з материковою Україною. Про це з посиланням на дані прикордонного управління ФСБ РФ у регіоні повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Згідно з проектною документацією, завершення будівництва (загородження - ред.) заплановано на першу половину 2018 року", - йдеться в повідомленні.

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У російському відомстві додали, що "роботи з інженерного оснащення" на адмінкордоні, у тому числі зі зведення 50-кілометрових інженерних загороджень на півночі анексованого Криму, "ведуться в плановому порядку". "Збоїв і накладок в графіках робіт немає", - повідомили в прес-службі.

Також повідомляється, що загородження будують для "забезпечення безпеки".

За даними сайту держзакупівель, облаштування загородження на адмінкордоні обійдеться більш ніж в 200 млн рублів.

Нагадаємо, в ООН прийняли резолюцію щодо прав людини в Криму.

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