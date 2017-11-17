РФ планирует отгородить Крым от материковой Украины до июля 2018 года
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Российские специалисты планируют в первом полугодии следующего года завершить возведение 50-километрового заграждения на админгранице аннексированного Крыма с материковой Украиной. Об этом со ссылкой на данные пограничного управления ФСБ РФ по региону сообщает ТАСС, передает УНН.
"Согласно проектной документации, окончание строительства (заграждения - ред.) запланировано на первую половину 2018 года", - говорится в сообщении.
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В российском ведомстве добавили, что "работы по инженерному оснащению" на админгранице, в том числе по возведению 50-километровых инженерных заграждений на севере аннексированного Крыма, "ведутся в плановом порядке". "Сбоев и накладок в графиках работ нет", - сообщили в пресс-службе.
Также сообщается, что заграждение строят для "обеспечения безопасности".
По данным сайта госзакупок, обустройство заграждения на админгранице обойдется более чем в 200 млн рублей.
Напомним, в ООН приняли резолюцию по правам человека в Крыму.