РФ планирует отгородить Крым от материковой Украины до июля 2018 года

"Согласно проектной документации, окончание строительства (заграждения - ред.) запланировано на первую половину 2018 года", - говорится в сообщении.

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В российском ведомстве добавили, что "работы по инженерному оснащению" на админгранице, в том числе по возведению 50-километровых инженерных заграждений на севере аннексированного Крыма, "ведутся в плановом порядке". "Сбоев и накладок в графиках работ нет", - сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что заграждение строят для "обеспечения безопасности".

По данным сайта госзакупок, обустройство заграждения на админгранице обойдется более чем в 200 млн рублей.

Напомним, в ООН приняли резолюцию по правам человека в Крыму.