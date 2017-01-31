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РФ під час екстреного засідання постійної ради ОБСЄ звинуватила Україну в невиконанні мінських угод - М.Беца

Київ • УНН

 • 11245 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Під час екстреного засідання постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці російська делегація обвинуватила Україну в невиконанні Мінських домовленостей. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца, передає кореспондент УНН.

“Російська Федерація була єдиною делегацією, виступ якої дисонував з виступами інших делегацій, яка повторила свій звичайний наратив про те, що винна у всьому Україна, яка не виконує Мінськ, і що потрібно виконувати діалог між Україною та її маріонетками, що звичайно є неприйнятним як з політичної, так і з правової точки зору”, — сказала речниця.

Також вона підкреслила, що у засіданні взяло участь 57 країн-учасниць ОБСЄ.

“Нашу позицію підтримали абсолютно всі партнери, які також наголосили на тому, що Росія несе відповідальність за підтримку терористів на Сході України, за підтримку і постачання зброї, техніки, палива, оснащення російське терористичне угрупування”, — додала вона.

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в Авдіївці.

Нагадаємо, що в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.

Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.

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