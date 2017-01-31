РФ в ходе экстренного заседания постоянного совета ОБСЕ обвинила Украину в невыполнении минских соглашений - М.Беца

"Российская Федерация была единственной делегацией, выступление которой диссонировало с выступлениями других делегаций, которая повторила свой обычный нарратив о том, что виновна во всем Украина, которая не выполняет Минск, и нужно выполнять диалог между Украиной и ее марионетками, что конечно неприемлемо как с политической, так и с правовой точки зрения", - сказала пресс-секретарь.

Также она подчеркнула, что в заседании приняли участие 57 стран-участниц ОБСЕ.

"Нашу позицию поддержали абсолютно все партнеры, которые также отметили, что Россия несет ответственность за поддержание террористов на Востоке Украины, за поддержку и поставку оружия, техники, топлива, оснащение российской террористической группировки", - добавила она.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ призвали Россию взять ответственность за ситуацию в Авдеевке.

Напомним, что в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.