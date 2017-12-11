РФ перевела всі поїзди в обхід України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Від сьогодні, 11 грудня, компанія "Російська залізниця" повністю перевела пасажирські потяги далекого прямування на новий залізничний обхід території України. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
Перехід тривав добу, після чого всі російські потяги перестали курсувати на українській ділянці.
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Залізницю почали будувати на ділянці Журавка – у Міллерово Ростовської і Калінінградській областях в 2014 році. Будівельні роботи завершилися в серпні 2017 року, повідомили "Російські залізниці". 20 вересня РЖД запустила регулярний рух вантажних поїздів на лінії Журавка – Міллерово.
Нагадаємо, Російська влада вирішили не приєднувати "Кримську залізницю" до "РЖД". Компанія залишиться "держвласністю" у вигляді федерального державного унітарного підприємства.