РФ перевела все поезда в обход Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. С сегодняшнего дня, 11 декабря, компания "Российские железные дороги" полностью перевела пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Переход длился сутки, после чего все российские поезда перестали курсировать на украинском участке.
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Железную дорогу начали строить на участке Журавка - в Миллерово Ростовской и Калининградской областях в 2014 году. Строительные работы завершились в августе 2017 года, сообщили "Российские железные дороги". 20 сентября РЖД запустила регулярное движение грузовых поездов на линии Журавка - Миллерово.
Напомним, Российские власти решили НЕ присоединять "Крымскую железную дорогу" до "РЖД" . Компания останется "госсобственностью" в виде федерального государственного унитарного предприятия.