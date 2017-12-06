РФ переведе пасажирські поїзди на лінію в обхід України з 11 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Всі російські пасажирські поїзди перейдуть на рух по новій залізничній лінії Журавка - Міллерово в обхід України з 11 грудня, повідомив журналістам директор РЗ з пасажирських перевезень Дмитро Пегов, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Буде перехідний період. Частина поїздів вже там ходить. Перехід буде тривати саме добу - з 10 до 11 грудня. Коли здійсниться перехід, то вже пасажирські поїзди там (на старому ділянці по території України) курсувати не будуть", - сказав він.
Нагадаємо, "РЖД" завершили будівельно-монтажні роботи на залізничному обході України і до кінця осені планують відкрити рух поїздів на цій лінії.