РФ переведет пассажирские поезда на линию в обход Украины с 11 декабря

"Будет переходной период. Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться именно сутки - с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там (на старом участке по территории Украины) курсировать не будут", - сказал он.

Напомним, "РЖД" завершили строительно-монтажные работы на железнодорожном обходе Украины и до конца осени планируют открыть движение поездов на этой линии.