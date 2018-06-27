РФ перекинула в Азовське море близько 40 бойових катерів – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Російська Федерація перекинула в акваторію Азовського моря близько 40 бойових катерів. Про це сказав в ефірі одного з телеканалів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає УНН.
“На сьогодні за даними воєнної розвідки, близько 40 катерів, бойових катерів, застосовує РФ в акваторії Азовського моря. Вони зайшли. Їх раніше в такій кількості не було. Це і катери ФСБ, і військові катери”, — розповів він.
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За словами Скібіцького, навіть перекидалися з Каспію в Азовське море два малих ракетних кораблі.
Раніше аналітик Пол Гобл у The Jamestown Foundatio зазначив, що Російська Федерація протягом останніх двох тижнів перекинула п’ять військово-морських суден з Каспійської флотилії до Азовського моря, створюючи можливість для швидкого наступу.