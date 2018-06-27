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РФ перебросила в Азовское море около 40 боевых катеров - разведка

РФ перебросила в Азовское море около 40 боевых катеров - разведка

Киев  •  УНН

 • 14414 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Российская Федерация перебросила в акваторию Азовского моря около 40 боевых катеров. Об этом сказал в эфире одного из телеканалов представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает УНН.

"На сегодняшний день по данным военной разведки, около 40 катеров, боевых катеров, применяет РФ в акватории Азовского моря. Они зашли. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера ФСБ, и военные катера", - рассказал он.

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По словам Скибицкого, даже перебрасывались из Каспия в Азовское море два малых ракетных корабля.

Ранее аналитик Пол Гобл в The Jamestown Foundatio отметил, что Российская Федерация в течение последних двух недель перебросила пять военно-морских судов из Каспийской флотилии к Азовскому морю, создавая возможность для быстрого наступления.

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