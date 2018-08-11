РФ обмежить реекспорт нафтопродуктів через Білорусь
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Росія планує обмежити експорт нафтопродуктів у Білорусь з метою скорочення реекспорту з країни, який здійснюється за рахунок російського бюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters, яке наводить білоруський документ і слова російського чиновника.
РФ постачає на два білоруських НПЗ близько 18 млн тонн сирої нафти на рік, щоб допомогти задовольнити внутрішні потреби.
Поставки не оподатковуються експортними митами, оскільки Москва і Мінськ мають спільну митну зону, а це означає, що Росія ефективно підтримує свого сусіда дешевою енергією. Протягом останніх декількох років Білорусь також збільшила імпорт нафтопродуктів з Росії, які також не обкладаються митом, при цьому збільшивши реекспорт нафтопродуктів в такі європейські країни, як Польща і Німеччина. Тепер Росія прагне ефективно скоротити реекспорт своїх нафтопродуктів через Білорусь шляхом введення обмежень на обсяги, які можуть надходити з Росії в Білорусь після 1 вересня.
“Росія вводить заборону на необмежені поставки нафтопродуктів в Білорусь, аргументуючи це тим, що по мірі зростання обсягів її доходи в бюджет знижуються”, — написала Білоруська державна енергетична компанія “Белнефтехім” у коментарі до майбутніх змін.
Білоруське Міністерство фінансів і російське Міністерства фінансів і енергетики відмовилися надати коментарі стосовно даної теми. Джерело в російському уряді підтвердило цей крок, заявивши, що обговорення все ще триває, щоб визначити точні рівні експорту після 1 вересня.
Як повідомляв УНН, Білорусь пообіцяла вирішити долю військових об’єктів РФ до червня 2020 року.