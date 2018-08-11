РФ ограничит реэкспорт нефтепродуктов через Беларусь

РФ поставляет на два белорусских НПЗ около 18 млн тонн сырой нефти в год, чтобы помочь удовлетворить внутренние потребности.

Поставки не облагаются экспортными пошлинами, поскольку Москва и Минск имеют общую таможенную зону, а это значит, что Россия эффективно поддерживает своего соседа дешевой энергией. В течение последних нескольких лет Беларусь также увеличила импорт нефтепродуктов из России, которые также не облагаются пошлиной, при этом увеличив реэкспорт нефтепродуктов в такие европейские страны, как Польша и Германия. Теперь Россия стремится эффективно сократить реэкспорт своих нефтепродуктов через Беларусь путем введения ограничений на объемы, которые могут поступать из России в Беларусь после 1 сентября.

“Россия вводит запрет на неограниченные поставки нефтепродуктов в Беларусь, аргументируя это тем, что по мере роста объемов ее доходы в бюджет снижаются”, — написала Белорусская государственная энергетическая компания “Белнефтехим” в комментарии к предстоящим изменениям.

Белорусское Министерство финансов и российское Министерство финансов и энергетики отказались предоставить комментарии по данной теме. Источник в российском правительстве подтвердил этот шаг, заявив, что обсуждение все еще продолжается, чтобы определить точные уровни экспорта после 1 сентября.

Как сообщал УНН, Беларусь пообещала решить судьбу военных объектов РФ до июня 2020 года.