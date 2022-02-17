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РФ має достатньо сил для вторгнення в Україну "практично без попередження" - Столтенберг

РФ має достатньо сил для вторгнення в Україну "практично без попередження" - Столтенберг

Київ • УНН

 • 19487 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Росія має достатньо сил і можливостей для вторгнення в Україну "практично без попередження”. Про це заявив у четвер Генеральний секретар НАТО Єнс Солтенберг за підсумками переговорів міністрів оборони НАТО, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“У них (Росії — ред.) достатньо військ та можливостей, щоб розпочати повномасштабне вторгнення в Україну практично без попередження. І саме це робить ситуацію такою небезпечною”, — заявив Генсек НАТО.

Деталі

За його словами, в Альянсі знають про ці можливості, однак у країн немає впевненості щодо намірів Росії, тому “ще потрібно з’ясувати, що вони насправді роблять”.

“Але у них так багато боєздатних військ в Україні та навколо неї. Це не звичайні навчання, це не нормальна діяльність біля Європи. Це те, що загрожує незалежній, суверенній нації, і вони можуть розпочати атаку майже без попередження. І у цьому небезпека”, — додав він.

Що було раніше

Як писав УНН, за словами Столтнберга, у НАТО поки що не спостерігають жодних ознак виведення російських військ від кордонів України чи деескалації, а нарощування потенціалу Росії, схоже, продовжується.

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