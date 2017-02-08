РФ хоче замінити керівництво ОРДЛО більш "слухняними" для реінтеграції Донбасу до України - В.Карасьов

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Російська Федерація хоче замінити так зване військове керівництво "ДНР/ЛНР" політичними фігурами, здатними до перемовин для врегулювання конфлікту на Донбасі. Таку думку висловив у коментарі УНН політичний експерт Вадим Карасьов.

“Це схоже на те (загибель бойовиків "Гіві", "Мотроли" тощо - ред.), що зачищається військова польова частина керівництва так званих ОРДЛО, а також польовий ланцюг цього військового керівництва - "Моторола", "Гіві". Тому що подальші перемовини навколо реінтеграції Донбасу, вирішення конфлікту на Донбасі неможливі з нинішнім військовим керівництвом. Тому, очевидно, Росія вважає, що ось така силова диверсійна заміна військового керівництва на якусь більш-менш, з їхньої точки зору, компромісну політичну верхівку, політичних призначенців зможе якось посадити за стіл перемовин всі сторони конфлікту на Донбасі”, - переконаний політолог.

На думку В.Карасьова, цього варто було очікувати раніше, тому що військовий період цих неконтрольованих територій або так званих "ДНР/ЛНР" добігає кінця. Він вважає, що шляхом перемовин або іншим шляхом ці території будуть поступово реінтегруватися до України.

“На зміну військовому періоду наступає політичний період, а відповідно вся ця суміш військової диктатури й одночасно військової анархії, яку ми спостерігали на неконтрольованих територіях, вони втратили сенс, по меншій мірі, для Російської Федерації. Якщо цей період суміші військової диктатури і військової анархії втрачає сенс, відповідно потрібно "неслухняних" прибирати в такий спосіб, в який це було зроблено щодо "Мотороли", можливо, до "Гіві", до інших більш слухняних - інші методи. Але, очевидно, що на зміну періоду суміші військової диктатури й анархії буде приходити інший період”, - зазначив політолог.

Крім того, на думку В.Карасьова, навіть якщо вирішення конфлікту на Донбасі не буде найближчим часом і ці “республіки” будуть рухатися в російському напрямку, "тим більше там будуть потрібні інші - вже не військові, а господарники, яким, з точки зору Росії, доведеться налагодити більш-менш нормальну управлінську й господарську діяльність". "А до цього нинішні й попередні так звані військові керівники, а також польові командири теж зовсім неготові. Так що процес пішов", - додав він.

Експерт вважає, що нинішні так звані керівники неконтрольованих територій будуть замінені на політиків-господарників.

“Тому що ось такого роду керівників, які висунулися на посади під час військових дій, очевидно, сьогодні для Російської Федерації не потрібно”, - додав він.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що командир батальйону “Сомалі” Михайло Толстих, відомий як “Гіві”, загинув в результаті вибуху у своєму кабінеті.

Раніше було вбито одного із лідерів “ДНР” Арсена Павлова із позивним "Моторола".

Також у РФ нещодавно помер перший ватажок “ЛНР” В.Болотов.