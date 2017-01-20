РФ і Сирія підписали угоду про розширення російської бази ВМФ в Тартусі

"Ця угода діє протягом 49 років і автоматично продовжується на наступні 25-річні періоди, якщо жодна зі сторін не менше ніж за один рік до закінчення відповідного періоду не повідомить у письмовій формі дипломатичними каналами іншу сторону про свій намір припинити її дію", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНН, В.Путін проінформував А.Меркель та Ф.Олланда про підготовку до припинення вогню в Сирії.