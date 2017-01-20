РФ и Сирия подписали соглашение о расширении российской базы ВМФ в Тартусе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе на 49 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Это соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения соответствующего периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие", - говорится в документе.
Как сообщал УНН, В.Путин проинформировал А.Меркель и Ф.Олланда о подготовке к прекращению огня в Сирии.