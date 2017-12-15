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РФ буде домагатися повернення своїх "дач" в США

Київ • УНН

 • 9246 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Росія продовжить домагатися повернення своїх дипломатичих відомств в США, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РІА Новини.

"Ми як і раніше вважаємо незаконним таке вилучення дипвідомств. Ми не згодні з цим, як і раніше будемо працювати над поверненням тієї власності, яка на підставі міжнародного права належить РФ", - сказав Пєсков журналістам, відповідаючи на питання, чи є якісь зрушення в питанні російської дипвласності в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росія закликала США повернути "захоплені" дипвідомства

На початку вересня цього року російське генеральне консульство в Сан-Франциско, а також торгове представництво у Вашингтоні і приміщення торгпредставництва Нью-Йорку були передані американській стороні за вимогою держдепартаменту.

Нагадаємо, 15 грудня, стало відомо, що президент США Дональд Трамп цікавиться продажем двох російських дипломатичних будівель в США.

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