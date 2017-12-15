РФ будет добиваться возвращения своих "дач" в США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Россия продолжит добиваться возвращения своей дипсобственности в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы по-прежнему считаем незаконным такое изъятие дипсобственности. Мы не согласны с этим, по-прежнему будем работать над возвращением той собственности, которая на основании международного права принадлежит РФ", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, есть ли какие-то подвижки в вопросе российской дипсобственности в США.
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В начале сентября этого года российское генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговое представительство в Вашингтоне и помещения торгпредства Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию госдепартамента.
Напомним, 15 декабря, стало известно, что президент США Дональд Трамп интересуется продажей двух российских дипломатических зданий в США.