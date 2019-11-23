РФ анонсувала ще одну технічну зустріч щодо транзиту газу Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Чергова технічна зустріч за участю "Газпрому", "Нафтогазу" і газотранспортного оператора України з питання "продовження" контракту на транзит газу відбудеться на наступному тижні. Про це сказав міністр енергетики РФ Олександр Новак, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"На наступному тижні будуть чергові технічні консультації", - сказав він.
"Вони йдуть в робочому порядку, обговорюються технічні питання. Передусім між "Газпромом", "Нафтогазом" і оператором газотранспортної системи України. Питання насамперед комерційних компаній", - додав він.
Представники Росії, Євросоюзу і України 20 листопада провели технічні консультації щодо газу, за підсумками яких було вирішено продовжити переговори в найближчі дні і підвести підсумки наступного тижня.
Як повідомляв УНН, у Єврокомісії поки не знають дати тристоронньої газової зустрічі на політичному рівні.