рф активно готується до боїв на Херсонщині - партизани
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Партизани кримськотатарського руху “Атеш” заявляють, що зі сторони російських окупантів йде активна підготовка до масштабних битв у Херсонській області. Про це повідомляє “Атеш” в Telegram, пише УНН.
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Агент «АТЕШ» зі складу вс рф повідомив, що вже зафіксували два випадки, коли окупанти, готуючись до боїв на Херсонщині, почали переміщати свої командні пункти з Генічеська до Джанкойського району.
Окрім цього, за словами «Атеш», їх агенти в Криму спостерігають інтенсифікацію перекидання військової техніки та боєприпасів на материкову Україну. Було помічено залізничний ешелон, у якому було: до 20 вагонів з боєприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛів, 8 артилерійських гармат 152 калібру та інше.
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Раніше «АТЕШ» зафіксували перекидання радянських расконсервованих гаубиць Д-20 до тимчасово окупованого Криму.
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