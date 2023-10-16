рф активно готовится к боям на Херсонщине - партизаны

Детали

Агент «АТЕШ» из состава вс рф сообщил, что уже зафиксировали два случая, когда оккупанты, готовясь к боям на Херсонщине, начали перемещать свои командные пункты из Геническа в Джанкойский район.

Кроме этого, по словам «Атеш», их агенты в Крыму наблюдают интенсификацию переброски военной техники и боеприпасов на материковую Украину. Был замечен железнодорожный эшелон, в котором было: до 20 вагонов с боеприпасами, 5 БТР, 10 УРАЛов, 8 артиллерийских орудий 152 калибра и прочее.

Напомним

Ранее «АТЕШ» зафиксировали переброску советских расконсервированных гаубиц Д-20 во временно оккупированный Крым.

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