Результативний виступ Леня не допоміг "Атланті" уникнути поразки в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Регулярний чемпіонат НБА продовжився зустріччю за участі "Атланти Хокс" Олексія Леня та "Чикаго Буллс", передає кореспондент УНН.
Вийшовши через чотири ігрових хвилини на паркет, українець одразу поцілив м’яч у кошик з кута майданчику. Далі зумів забити з порушенням правил у суперника, та ще одного разу з проходу. В третій чверті він записав до активу ще одне влучання з-за триочкової дуги.
Загалом Лень відіграв менше 20 хвилин і записав до свого активу 10 очок при 5 підбираннях і 2 передачах.
“Атланта” програла вже десятий матч поспіль (91:116) і знаходиться на дні турнірної таблиці Східної конференції НБА.
Додамо, що в іншому матчі “Детройт” Святослава Михайлюка поступився “Атланті” 109:136. Українець вийшов у старті і набрав 5 очок.