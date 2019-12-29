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Результативний виступ Леня не допоміг "Атланті" уникнути поразки в НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Регулярний чемпіонат НБА продовжився зустріччю за участі "Атланти Хокс" Олексія Леня та "Чикаго Буллс", передає кореспондент УНН.

Вийшовши через чотири ігрових хвилини на паркет, українець одразу поцілив м’яч у кошик з кута майданчику. Далі зумів забити з порушенням правил у суперника, та ще одного разу з проходу. В третій чверті він записав до активу ще одне влучання з-за триочкової дуги.

Загалом Лень відіграв менше 20 хвилин і записав до свого активу 10 очок при 5 підбираннях і 2 передачах.

“Атланта” програла вже десятий матч поспіль (91:116) і знаходиться на дні турнірної таблиці Східної конференції НБА.

Додамо, що в іншому матчі “Детройт” Святослава Михайлюка поступився “Атланті” 109:136. Українець вийшов у старті і набрав 5 очок.

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