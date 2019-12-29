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Результативное выступление Леня не помогло "Атланте" избежать поражения в НБА

Результативное выступление Леня не помогло "Атланте" избежать поражения в НБА

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Регулярный чемпионат НБА продолжился встречей с участием "Атланты Хокс" Алексея Леня и "Чикаго Буллс", передает корреспондент УНН.

Выйдя через четыре игровых минуты на паркет, украинец сразу попал мячом в корзину с угла площадки. Далее сумел забить с нарушением правил у соперника, и еще однажды с прохода. В третьей четверти он записал в актив еще одно попадание из-за трехочковой дуги.

В целом, Лень сыграл менее 20 минут и записал в свой актив 10 очков при 5 подборах и 2 передачах.

“Атланта” проиграла уже десятый матч подряд (91:116) и находится на дне турнирной таблицы Восточной конференции НБА.

Добавим, что в другом матче “Детройт” Святослава Михайлюка уступил “Атланте” 109:136. Украинец вышел в старте и набрал 5 очков.

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