Результативное выступление Леня не помогло "Атланте" избежать поражения в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Регулярный чемпионат НБА продолжился встречей с участием "Атланты Хокс" Алексея Леня и "Чикаго Буллс", передает корреспондент УНН.
Выйдя через четыре игровых минуты на паркет, украинец сразу попал мячом в корзину с угла площадки. Далее сумел забить с нарушением правил у соперника, и еще однажды с прохода. В третьей четверти он записал в актив еще одно попадание из-за трехочковой дуги.
В целом, Лень сыграл менее 20 минут и записал в свой актив 10 очков при 5 подборах и 2 передачах.
“Атланта” проиграла уже десятый матч подряд (91:116) и находится на дне турнирной таблицы Восточной конференции НБА.
Добавим, что в другом матче “Детройт” Святослава Михайлюка уступил “Атланте” 109:136. Украинец вышел в старте и набрал 5 очков.