Результативна гра Леня перервала серію поразок "Атланти" в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Центровий збірної України Олексій Лень допоміг "Атланті" перемогти "Голден Стейт" в матчі регулярного чемпіонату НБА, передає кореспондент УНН.
Вийшовши в середині першого ігрового відрізку, наш земляк оформив два слем-данки, а також забив з проходу. Після великої перерви центровий здійснив ще один слем-данк з передачі Евана Тьорнера, який потрапив до топ-5 моментів змагального дня в НБА, та забив з фолом в рамках заключної хвилини зустрічі.
За 17 хвилин наш гравець набрав 11 очок (5/6 двоочкових, 0/1 триочкових, 1/1 штрафних), 4 підбирання, 2 перехоплення, 1 втрату.
Зазначимо, що гра завершилася на користь "Хокс" – 104:79. "Атланта" перервала серію із 10 поразок поспіль.