Результативна гра капітана збірної України призвела до виграшу клубу в чемпіонаті Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Після відновлення чемпіонату Японії з баскетболу відбувся 41-й тур сезону 2019-20 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
“НеоФінікс” українського центрового В’ячеслава Кравцова приймав “Тояму”. За підсумками овертайму виграш в один пункт отримав колектив Кравцова — 80:79.
Українець разом з партнером виявилися найбільш ефективнішими у складі переможців (РЕ по 19). За 40 хвилин капітан нашої національної збірної заробив 18 очок (8/12 двоочкові, 2/3 штрафні) при 5 підбираннях, 2 передачах.
Примітно, що “НеоФінікс” замикає турнірну таблицю — 5 виграшів при 36 поразках.
Зауважимо, що чемпіонат відновився з 11 березня після спалаху коронавірусу. Наразі поєдинки проходять за порожніх трибун.
Нагадаємо, що стала відома кількість заражених коронавірусом у Японії.