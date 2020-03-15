Результативная игра капитана сборной Украины привела к выигрышу клуба в чемпионате Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. После возобновления чемпионата Японии по баскетболу состоялся 41-й тур сезона 2019-20 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
“НеоФиникс” украинского центрового Вячеслава Кравцова принимал “Тояма”. По итогам овертайма выигрыш в один пункт получил коллектив Кравцова — 80:79.
Украинец вместе с партнером оказались наиболее эффективными в составе победителей (РЕ по 19). За 40 минут капитан нашей сборной заработал 18 очков (8/12 двухочковые, 2/3 штрафные) при 5 подборах, 2 передачах.
Примечательно, что “НеоФиникс” замыкает турнирную таблицу — 5 выигрышей при 36 поражениях.
Заметим, что чемпионат возобновился с 11 марта после вспышки коронавируса. Сейчас поединки проходят при пустых трибунах.
Напомним, что стала известна количество зараженных коронавируса в Японии.