Результативна дія Маліновського допомогла "Генку" здобути чергову перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Бельгійський “Генк” футболіста збірної України Руслана Маліновського вдома на “Кристал-арені” завоював четвертий виграш в чемпіонаті Бельгії, передає кореспондент УНН.
Наш співвітчизник з’явився із заміни на 75 хвилині гри проти “Васланд-Беверен” та вже через три хвилини допоміг команді вирівняти становище на табло. Його подача з кутового призвела до голу головою Самати. Згодом “Генк” ще раз відзначився та святкував виграш 3:2, а Маліновський закінчив гру з результативним пасом.
Примітно, що Маліновський входить до десятки кращих бомбардирів бельгійської першості з 3-ма голами та лідирує за асистами — 3.
Додамо також, “Генк” з 13 балами із “Брюгге” поділяє пальму першості.