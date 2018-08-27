Результативное действие Малиновского помогло "Генку" получить очередную победу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Бельгийский “Генк” футболиста сборной Украины Руслана Малиновского дома на “Кристалл-Арене” завоевал четвертый выигрыш в чемпионате Бельгии, передает корреспондент УНН.
Наш соотечественник появился по замене на 75 минуте игры против “Васланд-Беверен” и уже через три минуты помог команде выровнять положение на табло. Его подача с углового привела к голу головой Саматы. Впоследствии “Генк” еще раз отличился и праздновал выигрыш 3: 2, а Малиновский закончил игру с результативным пасом.
Примечательно, что Малиновский входит в десятку лучших бомбардиров бельгийского первенства с 3-мя голами и лидирует по ассист — 3.
Добавим также, “Генк” с 13 баллами из “Брюгге” разделяет пальму первенства.