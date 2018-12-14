Результативна дія Маліновського допомогла "Генку" вийти в плей-оф Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Півзахисник збірної України Руслан Маліновський взяв участь у заключному поєдинку бельгійського “Генку” в груповому раунді Ліги Європи УЄФА, передає кореспондент УНН.
На домашньому стадіоні “Лумінус Арена” бельгійці не мали проблем у протистоянні із датським ФК “Сарпсборг 08”.
До перерви “Генк” відправив два м’ячі опонентам — відзначилися Гано і Пеінтсіл. Далі на 64 хвилині забив Берг, а на наступній на полі з’явився Маліновський. Двох хвилин перебування в грі вистачило українцю аби відзначитися результативною дією. Він виконав подачу з кутового і прицільний удар головою завдав Айдоо та встановив фінальний результат — 4:0.
В іншому протистоянні групи К турецький “Бешикташ” поступився вдома “Мальме” 0:1 та завершив виступи у Лізі Європи.
Відзначимо, що “Генк” з першого місця пройшов в 1/16 фіналу турніру — 11 очок. “Мальме” зайняв другий рядок — 9.