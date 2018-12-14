Результативное действие Малиновского помогла "Генке" выйти в плей-офф Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский принял участие в заключительном поединке бельгийского “Генка” в групповом раунде Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент УНН.
На домашнем стадионе “Луминус Арена” бельгийцы не имели проблем в противостоянии с датским ФК “Сарпсборг 08”.
До перерыва “Генк” отправил два мяча оппонентам — отличились Гано и Пеинтсил. Далее на 64 минуте забил Берг, а на следующей на поле появился Малиновский. Двух минут пребывания в игре хватило украинцу чтобы отличиться результативным действием. Он выполнил подачу с углового и прицельный удар головой нанес Айдо и установил финальный результат — 4:0.
В другом противостоянии группы К турецкий “Бешикташ” уступил дома “Мальмё” 0:1 и завершил выступления в Лиге Европы.
Отметим, что “Генк” с первого места прошел в 1/16 финала турнира — 11 очков. “Мальмё” занял вторую строчку — 9.