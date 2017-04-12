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Результати конкурсу до Нацради з розвитку науки оголосять 25 травня

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. У вівторок стартував конкурс на обрання членів наукової ради Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Про це на брифінгу заявила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент УНН.

"Вчора розпочався конкурс на членів наукової ради Національної ради з питань розвитку науки і технологій", - заявила Л.Гриневич.

Вона нагадала, що новий закон про наукову і науково-технічну діяльність передбачає новий колегіальний орган управління наукою, який буде очолювати Прем'єр-міністр​ за посадою - це Національна рада з питань розвитку науки і технологій, до складу якої входитиме науковий і адміністративний комітет.

Рада матиме вплив на розподіл фінансування в науці, визначення стратегічних пріоритетів.

"Члени наукової ради будуть також тими, хто фактично будуть номінувати людей, що працюватимуть в Національному фонді досліджень, який працюватиме над розподілом грантового фінансування для фундаментальних і прикладних досліджень",- сказала Л.Гриневич.

За її словами, у Нацраду мають бути залучені принципові науковці.

За даними міністра, конкурс триватиме впродовж місяця до 10 травня і має на меті обрати 24 члени наукової ради. Результати будуть оголошені 25 травня.

Обиратиме членів ради ідентифікаційний комітет - 9 науковців, 6 з яких - іноземці.

Нагадаємо, Кабмін створив Нацраду з питань розвитку науки і технологій.

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