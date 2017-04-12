Результаты конкурса в Нацсовет по развитию науки объявят 25 мая

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65462 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108166 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165951 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121759 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119735 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114184 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105341 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Результаты конкурса в Нацсовет по развитию науки объявят 25 мая

Результаты конкурса в Нацсовет по развитию науки объявят 25 мая

Киев  •  УНН

 • 9461 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во вторник стартовал конкурс на избрание членов научного совета Национального совета по вопросам развития науки и технологий. Об этом на брифинге заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.

"Вчера начался конкурс на членов научного совета Национального совета по вопросам развития науки и технологий", - заявила Л.Гриневич.

Она напомнила, что новый закон о научной и научно-технической деятельности предусматривает новый коллегиальный орган управления наукой, который будет возглавлять Премьер-министр по должности - это Национальный совет по вопросам развития науки и технологий, в состав которого будут входить научный и административный комитет.

У совета будет влияние на распределение финансирования в науке, определение стратегических приоритетов.

"Члены научного совета будут также теми, кто фактически будут номинировать людей, которые будут работать в Национальном фонде исследований, который будет работать над распределением грантового финансирования для фундаментальных и прикладных исследований", - сказала Л.Гриневич.

По ее словам, в Нацсовет должны быть привлечены принципиальные ученые.

По данным министра, конкурс продлится в течение месяца до 10 мая и ег цель - выбрать 24 члена научного совета. Результаты будут объявлены 25 мая.

Выбирать членов совета будет идентификационный комитет - 9 ученых, 6 из которых - иностранцы.

Напомним, Кабмин создал Нацсовет по вопросам развития науки и технологий.

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