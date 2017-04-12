Результаты конкурса в Нацсовет по развитию науки объявят 25 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во вторник стартовал конкурс на избрание членов научного совета Национального совета по вопросам развития науки и технологий. Об этом на брифинге заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.
"Вчера начался конкурс на членов научного совета Национального совета по вопросам развития науки и технологий", - заявила Л.Гриневич.
Она напомнила, что новый закон о научной и научно-технической деятельности предусматривает новый коллегиальный орган управления наукой, который будет возглавлять Премьер-министр по должности - это Национальный совет по вопросам развития науки и технологий, в состав которого будут входить научный и административный комитет.
У совета будет влияние на распределение финансирования в науке, определение стратегических приоритетов.
"Члены научного совета будут также теми, кто фактически будут номинировать людей, которые будут работать в Национальном фонде исследований, который будет работать над распределением грантового финансирования для фундаментальных и прикладных исследований", - сказала Л.Гриневич.
По ее словам, в Нацсовет должны быть привлечены принципиальные ученые.
По данным министра, конкурс продлится в течение месяца до 10 мая и ег цель - выбрать 24 члена научного совета. Результаты будут объявлены 25 мая.
Выбирать членов совета будет идентификационный комитет - 9 ученых, 6 из которых - иностранцы.
Напомним, Кабмин создал Нацсовет по вопросам развития науки и технологий.