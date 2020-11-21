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Результат поєдинку Україна-Швейцарія має вирішуватися виключно на полі - нардеп

Результат поєдинку Україна-Швейцарія має вирішуватися виключно на полі - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Нардеп, член групи з міжпарламентський зв’язків з Швейцарською Конфередацією Верховної Ради України Олександр Пасічний прокоментував зрив матчу “Украіна-Швейцарія”. За його словами, результат цього поєдинку має вирішуватися виключно на полі, передає УНН з посиланням на його допис у Facebook, передає УНН.

“Як і мільйони наших вболівальників, з тривогою спостерігаю за ситуацією, яка склалася навколо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія-Україна. Поєдинок не відбувся через те, що нашій збірній виходити на поле заборонив лікар кантону Люцерн, де і мала відбуватися гра. Хоча в нашій команді була достатня кількість гравців з негативними результатами тестів на Covid-19, як того вимагають правила УЄФА. Синьо-жовті до останнього готувалися до відповідального двобою зі швейцарцями, але місцевий лікар вирішив, що матчу не буде”, — написав він.

За словами депутата ситуація складна і може завершитися неприємними наслідками. Пасічний вважає, що “маємо зробити все можливе, щоб подібні випадки не траплялися в футбольному житті”.

“Як член групи з міжпарламентський зв’язків з Швейцарською Конфередацією Верховної Ради України і член Виконкому Української асоціації футболу не можу залишатися байдужим до цієї ситуації. Маємо зробити все можливе, щоб подібні випадки не траплялися в футбольному житті! Результат матчу має вирішуватися виключно на полі!”, — наголосив він.

Нагадаємо, діаспора українців у Швейцарії розповіла про вибіркову “принциповість” санітарного лікаря Люцерну, який заборонив українцям зіграти матч Ліги Націй.

Також нагадаємо, що в Україні повторне тестування гравців української збірної на “ковід” показало усі негативні результати.

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