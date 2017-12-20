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Резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму звужує поле діяльності Росії - Джемілєв

Резолюція Генасамблеї ООН щодо Криму звужує поле діяльності Росії - Джемілєв

Київ • УНН

 • 15065 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Оновлена ​​резолюція щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму звужує поле діяльності Російської Федерації. Про це кореспонденту УНН в кулуарах парламенту заявив народний депутат України, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

"Ухвалення резолюції нічого не змінить для кримських татар і Криму в цілому. Це додатковий крок до деокупації. Росія не виконує резолюції Генасамблеї ООН, але чим більше таких резолюцій і рішень міжнародних структур, тим вужче поле діяльності РФ. Вона виявляється в ізоляції, і все менше буде лунати голосів про зняття санкцій з неї. А санкції сьогодні - це найбільш ефективний важіль для деокупації Криму", - заявив М.Джемілєв.

Нагадаємо, 19 грудня, Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй прийняла оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму.

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