Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму сужает поле деятельности России - Джемилев

“Принятие резолюции ничего не поменяет для крымских татар и Крыма в целом. Это дополнительный шаг к деоккупации. Россия не выполняет резолюции Генассамблеи ООН, но чем больше таких резолюций и решений международных структур, тем сужается поле деятельности РФ. Она оказывается в изоляции, и все меньше будет раздаваться голосов о снятии санкций с нее. А санкции сегодня - это наиболее эффективный рычаг по деоккупации Крыма”, — заявил М.Джемилев.

Напомним, 19 декабря, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму.