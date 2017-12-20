Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму сужает поле деятельности России - Джемилев

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 78406 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 92224 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 94770 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110870 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101491 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105078 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112073 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117148 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122952 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134570 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму сужает поле деятельности России - Джемилев

Резолюция Генассамблеи ООН по Крыму сужает поле деятельности России - Джемилев

Киев  •  УНН

 • 15062 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Обновленная резолюция по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму сужает поле деятельности Российской Федерации. Об этом корреспонденту УНН в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины, лидер крымских татар Мустафа Джемилев.

“Принятие резолюции ничего не поменяет для крымских татар и Крыма в целом. Это дополнительный шаг к деоккупации. Россия не выполняет резолюции Генассамблеи ООН, но чем больше таких резолюций и решений международных структур, тем сужается поле деятельности РФ. Она оказывается в изоляции, и все меньше будет раздаваться голосов о снятии санкций с нее. А санкции сегодня - это наиболее эффективный рычаг по деоккупации Крыма”, — заявил М.Джемилев.

Напомним, 19 декабря, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций приняла обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму.

Украинские Национальные Новости

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