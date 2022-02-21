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Резніков запросив нову телефонну розмову з міністром оборони Білорусі

Резніков запросив нову телефонну розмову з міністром оборони Білорусі

Київ • УНН

 • 93703 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков має намір вже сьогодні провести перемовини зі своїм білоруським колегою. Про це він заявив на брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Що стосується мого контакту з міністром оборони Республіки Білорусь паном Хреніним – ми з ним домовились про прямі взаємодії, я йому написав вчора листа, і через нашого аташе Республіки Білорусь в Україні просив повідомити про те, що я прошу організувати телефонну розмову сьогодні для того, щоб задати йому прямі запитання: а що відбувається?", - повідомив міністр.

Деталі

Він підтвердив, що білоруська сторона офіційно повідомила про ухвалення рішення щодо продовження навчань з РФ.

З точки зору кількості, за даними України, на території Республіки наразі перебуває 9 тисяч представників ЗС РФ, а також техніка і обладнання, зокрема ракетне озброєння, поінформував очільник МОУ.

Контекст

Напередодні міністерство оборони Республіки повідомило, що Білорусь і Росія через "військову активність біля кордонів та загострення на Донбасі" вирішили продовжити спільну перевірку сил реагування.

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