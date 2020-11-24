Резніков з COVID-19 втратив голос, пропустить засідання ТКГ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, у якого раніше підтвердили COVID-19, знаходиться на лікарняному і пропустить засідання Тристоронньої контактної групи 25 листопада. Про це в коментарі УНН сказала радниця Резнікова Ірина Золотар.

"Стан (віце-прем'єр-міністра - ред.) задовільний. Почувається бадьоро, але голос за тиждень пропав зовсім. Знаходиться вдома, на лікарняному ", - сказала співрозмовниця УНН.

За її словами, брати участь у завтрашній відеоконференції в рамках засідання Тристоронньої контактної групи міністр "не зможе з об'єктивних причин, але тримає руку на пульсі і на зв'язку з учасниками делегації".

Як повідомляв УНН, 11 листопада Олексій Резніков повідомив, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

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