Резніков з COVID-19 втратив голос, пропустить засідання ТКГ

"Стан (віце-прем'єр-міністра - ред.) задовільний. Почувається бадьоро, але голос за тиждень пропав зовсім. Знаходиться вдома, на лікарняному ", - сказала співрозмовниця УНН.

За її словами, брати участь у завтрашній відеоконференції в рамках засідання Тристоронньої контактної групи міністр "не зможе з об'єктивних причин, але тримає руку на пульсі і на зв'язку з учасниками делегації".

Як повідомляв УНН, 11 листопада Олексій Резніков повідомив, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту.