Резніков з COVID-19 втратив голос, пропустить засідання ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, у якого раніше підтвердили COVID-19, знаходиться на лікарняному і пропустить засідання Тристоронньої контактної групи 25 листопада. Про це в коментарі УНН сказала радниця Резнікова Ірина Золотар.
"Стан (віце-прем'єр-міністра - ред.) задовільний. Почувається бадьоро, але голос за тиждень пропав зовсім. Знаходиться вдома, на лікарняному ", - сказала співрозмовниця УНН.
За її словами, брати участь у завтрашній відеоконференції в рамках засідання Тристоронньої контактної групи міністр "не зможе з об'єктивних причин, але тримає руку на пульсі і на зв'язку з учасниками делегації".
Як повідомляв УНН, 11 листопада Олексій Резніков повідомив, що отримав позитивний результат ПЛР-тесту.